Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 60% в 11 субъектах РФ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 субъектах Российской Федерации превысил 60%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В целом по стране этот показатель составляет 50%. Самые высокие цифры демонстрирует Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Чечня, пишет РИА Новости.

Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа, — сказала Голикова.

Она также призвала россиян успеть вакцинироваться перед новогодними праздниками, чтобы каникулы прошли по задуманному ранее плану.

Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы всё прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19, — подчеркнула вице-премьер.

По данным на 19 ноября, прививку от коронавируса первым компонентом вакцины сделали 66 400 393 россиянина, полную вакцинацию прошли 58 713 240 человек.

Ранее Татьяна Голикова заявляла, что в планах правительства к лету 2022 года достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80%.

По мнению экспертов, в России низкие темпы вакцинации, поэтому происходит «утечка иммунитета». Дело в том, что спустя три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает втрое, а через полгода — в 10 раз. Поэтому обязательно ревакцинировать ранее привитых граждан, а также прививать переболевших.