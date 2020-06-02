Медики оценили влияние цельного зерна на риск развития диабета

Учёные медицинского центра Университета Эразма и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана проанализировали влияние высококачественных и низкокачественных углеводов на возникновение диабета второго типа.
Известно, что потребление углеводов в большом количестве плохо сказывается на здоровье. К низкокачественным углеводам относятся: рафинированное зерно, сладкие продукты и картофель.
Выяснилось, что более низкий риск развития диабета фиксировался, когда люди получали калории из высококачественных медленных углеводов, в частности, при употреблении продуктов из цельного зерна.
Такой же эффект был отмечен при замене в рационе быстрых углеводов на насыщенные жиры,
Ранее масштабное международное исследование показало, что употребление двух порций молочных продуктов в день снижает риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома, сообщал NEWS.ru.
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