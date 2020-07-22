Учёные разработали смесь активных антител, которые нейтрализуют COVID-19

https://static.news.ru/photo/828d96f2-cc62-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали смесь из активных антител, которая может победить коронавирусную инфекцию, нейтрализуя её в организме человека.

Учёные взяли образцы антител у 45 людей: 40 из которых уже переболели COVID-19 и пять, у которых обнаружен иммунитет к коронавирусу. У людей с иммунитетом взяли 60 образцов антител. Среди образцов были найдены девять наиболее активных антител. Затем учёные создали смесь из антител, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, — пояснили исследователи.

Предполагается, что клинические испытания полученной смеси антител могут начаться уже в 2020 году.

Как писал NEWS.ru ранее, специалистам Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске удалось получить антитела, нейтрализующие коронавирус. Как отметила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, открытие послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19.