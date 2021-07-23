Учёные оценили продолжительность последствий COVID-19

Последствия перенесённого COVID-19 могут сказываться на состоянии здоровья человека на протяжении многих лет. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

Так, по мнению заведующего лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова иммунолога Михаила Костинова, у некоторых людей, перенёсших заболевание в тяжёлой форме, иммунная система может не восстановиться уже никогда. Как пояснил специалист, после болезни в течение трёх месяцев возникает «постковидный синдром», после чего появляется хроническая форма дефектов иммунной системы, способная сохраняться на протяжении нескольких лет. При этом до 40% переболевших к прежнему уровню здоровья вернуться уже не смогут.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что однозначного ответа по последствиям от коронавирусной инфекции и их продолжительности нет.

Более тяжёлые последствия, которые сохраняются длительное время, могут быть при осложнённом течении, когда развивается острый респираторный дистресс-синдром, вирусная пневмония, и особенно если больной переводится на искусственную вентиляцию легких. В этом случае больным нужна довольно длительная реабилитация, — пояснил Вознесенский.

С 1 июля 2021 года в России введена обязательная углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19. В первую очередь диспансеризацию имеют право проходить граждане, которые имеют в анамнезе два и более хронических заболеваний. Начать обследование пациент может по истечении 60 дней после выздоровления от коронавируса. В программу обследования входит ряд анализов крови, рентген грудной клетки, эхокардиография. КТ-исследование лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Ранее сообщалось, что России угрожает новый штамм коронавируса — «лямбда».