России угрожает новый штамм коронавируса «лямбда»

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России может появиться новый штамм COVID-19 — «лямбда». На данный момент новый штамм циркулирует в Латинской Америке. Об этом пишет издание URA.RU.

Впервые штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. На данный момент его уже идентифицировали в Европе. По словам эксперта, это лишь «дело времени, когда штамм появится в России».

«Лямбда» может оказаться более заразным и потеснить в России «гамма»-линию. Высокая летальность в Перу была объяснена появлением штамма «лямбда», потому что он более заразен и патогенен, — заявил иммунолог.

Он напомнил, что в середине июня регистрировалось более 90% случаев заражения штаммом «дельта» в крупных российских городах. По его словам, штамм «лямбда» сможет откусить свой кусок при попадании в большом количестве в Россию.

Ранее вирусолог объяснил высокий процент смертности от COVID-19 равнодушием россиян к заболеванию. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Врач объяснил, что два из ста человек, которые заразились коронавирусом, умирают.