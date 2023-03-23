Так мочить манту или нет: выяснили месте с врачами NEWS.ru поговорил с врачами и узнал, что на самом деле можно и нельзя делать после манту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный фтизиатр Москвы Елена Борогодская заявила, что, вопреки расхожему представлению, мочить место пробы манту можно. NEWS.ru поговорил с врачами и узнал, почему медики в детских садах и поликлиниках обычно говорят обратное и что на самом деле можно и нельзя делать после манту.

Почему считалось, что манту мочить нельзя

Миф о том, что манту мочить нельзя, сохранился с середины XX века, когда для диагностики туберкулеза применяли пробу Пирке. Это накожный тест. После него контакт с водой действительно должен был быть исключен.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что пробу манту часто путают с вакциной БЦЖ. Эту прививку дети получают в роддоме, ее действительно не рекомендуют мочить. БЦЖ вводят при помощи скарификатора, из-за чего на покровах кожи остаются царапинки, поэтому контакт с водой крайне нежелателен. Болибок предположил, что медики не советуют мочить место введения препарата и в случае с БЦЖ, и в случае с манту, «чтобы самим не путаться».

Пробы Манту можно было мочить всегда, врачи говорят противоположное, чтобы перестраховаться, заявила в разговоре с NEWS.ru педиатр Юлия Бережанская.

«Вот эти все достаточно жесткие ограничения появились, исходя из идеи, что необходимо минимальное воздействие на пробу. Чтобы не интерпретировать результаты, исходя из какого-то воздействия. Но мы уже отказываемся от такого подхода. Человеку нельзя запрещать мыться», — отметила врач.

А что будет, если случайно намочить манту?

Сейчас туберкулиновые пробы ставят внутрикожно, контакт с водой никак не влияет на результат, сообщил NEWS.ru врач — педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Так как активное вещество вводится в кожу, при обычном купании вода так глубоко проникнуть не может. А значит, она не может и повлиять на результат теста, утверждает заместитель главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян.

Какие ограничения надо соблюдать после пробы Манту

Во время купания детей сильно растирают полотенцем, это трение уже может повлиять на пробу. Если воздействовать на туберкулиновую пробу мочалкой или грубым полотенцем, то место укола может получить повреждения, и проба Манту, с высокой долей вероятности, даст ложноположительный результат, подчеркивает Нарине Сугян.

На место пробы Манту негативно действует и чрезмерно горячая вода, которая также способна вызвать ложноположительный результат, отметила Бережанская. Воздействие воды умеренной температуры результат не искажает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раз манту разрешили мочить — может, можно и чесать?

Пробу Манту нельзя подвергать механическому воздействию — царапать, чесать, нажимать на нее, пытаться выдавить содержимое. Меры предосторожности необходимо соблюдать в течение 72 часов, именно по истечении этого времени можно корректно оценивать результат, добавила Бережанская.

Врач также развеяла еще один миф по поводу манту — что нельзя после постановки пробы употреблять в пищу определенные продукты, например цитрусовые или сладости. В действительности нельзя их есть только аллергикам.

Зачем вообще нужна проба манту?

Проба Манту остается одним из самых эффективных способов определения наличия антител к туберкулезу в организме ребенка, отмечает врач Евгений Тимаков. Его положительная проба говорит о том, что прививка от туберкулеза сработала и защита от недуга выработалась. Для детей старше 15 лет и взрослых больше подходит Диаскинтест. Он реагирует на активное течение туберкулеза, а не на антитела. Последние во взрослом возрасте есть почти у каждого.