Свыше 10 стран изучают опыт России в регистрации вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/36fc28ca-e963-11ea-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/Global Look Press

Более 10 государств, которые являются партнёрами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), изучают опыт России для ускоренной регистрации вакцин от COVID-19, заявил глава организации Кирилл Дмитриев.

По его словам, таким примером является регистрация в КНР вакцины Sinovac по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации. Китай защищает своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину для групп высокого риска, передаёт ТАСС.

Дмитриев также отметил, что необходимость механизмов ускоренной регистрации безопасных и эффективных препаратов в условиях пандемии постепенно понимают и на Западе. Так, о намерении внести соответствующие поправки в законодательство уже объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И это при том, что ранее британские СМИ и эксперты подвергли критике решение Минздрава РФ о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», подчеркнул глава РФПИ.

Он также добавил, что Россия «приветствует подобное стремление партнёров и готова к консультациям со всеми странами, которые стремятся защитить своих жителей и скорее вернуться к экономическому росту».

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия признаёт, что Россия, КНР и США лидируют в разработке вакцин от COVID-19. В связи с этим республика хотела бы приобрести не только российскую вакцину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.