Власти Белоруссии хотят приобрести вакцину от COVID-19 не только в РФ

https://static.news.ru/photo/aa652702-e91e-11ea-84fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Белоруссия признаёт, что Россия, КНР и США лидируют в разработке вакцин от COVID-19. В связи с этим республика хотела бы приобрести не только российскую вакцину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Мы, конечно, не только российскую вакцину [от коронавируса] попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин, — отметил белорусский лидер, слова которого приводит БелТА.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, прошла процедуру регистрации. Препарат, получивший название «Спутник V», создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины россиян (54%) не хотят прививаться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-Центром».

Согласны на прививку 38% респондентов. Ещё 2% заявили, что они против любых прививок, а 6% затруднились ответить.