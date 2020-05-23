Суточная смертность от коронавируса в Москве продолжила падать

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Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов поставил под сомнение выводы департамента здравоохранения Москвы о коллективном иммунитете к коронавирусу.

Исследования по оценке иммунного статуса людей и изучения коллективного популяционного иммунитета только начались. Поэтому абсолютно рано и некорректно говорить о том, что что-то они выявили, — цитирует вирусолога «Говорит Москва»....