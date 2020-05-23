Суточная смертность от коронавируса в Москве продолжила падать

59 пациентов с коронавирусной инфекцией 23 мая умерли в больницах Москвы. Суточная смертность продолжила падать, оказавшись минимальной за десять дней.
Скончались 59 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, уточнили в столичном оперштабе.
Общее число скончавшихся в столице достигло 1993.
Как писал NEWS.ru, 22 мая в городе умерли 67 коронавирусных пациентов, что стало минимальным суточным показателем за неделю.
Антирекорд был зафиксирован 18 мая — 77 смертей.
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