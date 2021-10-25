Стало известно, кому могут отказать в QR-коде после COVID-19

Не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на портале госуслуг. По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марины Безбородовой, для появления отметки о болезни положительного ПЦР-теста из платной клиники недостаточно. Об этом она рассказала в беседе с порталом Myslo.

Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на «Госуслугах», необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз, — сообщила Безбородова.

По её словам, коммерческие клиники передают данные о положительных тестах на COVID-19 в Роспотребнадзор, затем ведомство отправляет эту информацию в поликлинику и уведомляет человека о том, что ему необходимо соблюдать карантин.

Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент, — подчеркнула эксперт.

В этой связи при положительном тесте на коронавирус даже с незначительными симптомами необходимо обращаться к врачу.

Ранее эксперт назвала причину отсутствия коллективного иммунитета к COVID в РФ.