Эксперт назвала причину отсутствия коллективного иммунитета к COVID в РФ

Низкие темпы вакцинации и изменчивость вируса являются причиной отсутствия коллективного иммунитета в России. Об этом в интервью РИА Новости рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По словам Барановой, ранее специалисты надеялись , что коллективный иммунитет начнёт формироваться с началом вакцинации, однако прививочные темпы в России оказались невелики. Кроме того, в стране начал распространяться штамм «дельта», снизивший эффективность вакцины.

Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдёт, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса, — отметила биолог.

По словам Барановой, не исключено, что штамм «дельта» окажется последним вариантом коронавируса и такое развитие событий облегчит борьбу с SARS-CoV-2 и сохранит эффективность имеющихся вакцин.

Ранее Анча Баранова рассказала, кому не следует вакцинироваться от коронавируса.