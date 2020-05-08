СМИ: офицер кремлёвской охраны умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8cb5490-9165-11ea-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония привела к смерти офицера ФСО Алексея Титова — помощника дежурного комендатуры Кремля, более 24 лет проработавшего в главной резиденции президента России, сообщает «Медуза».

По информации источников издания, 22 апреля Титов уехал со службы с лёгким недомоганием. Не сумев вылечиться за выходные, 26-27 апреля офицер безуспешно вызывал врачей на дом, пока 28-го прямо не обратился к начальству со словами, что умирает. Ведомственная машина доставила Титова в госпиталь ФСБ, где мужчину ввели в искусственную кому.

Титов умер 30 апреля, но результат теста на коронавирус пришёл уже после смерти.

Тестирование на COVID-19 для сотрудников ФСО в Кремле не проводится. Среди мер предосторожности — измерение температуры на постах «приборами, не всегда точно показывающими результат» и одноразовые маски, «которые выдают сотрудникам, работающим под камерами», — пишет «Медуза» со ссылкой на сотрудника ведомства.

ФСО и ФСБ не ответили изданию, запросившему подтверждения данных четырёх источников.

Как писал NEWS.ru, 8 мая число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу.