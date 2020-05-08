СМИ: офицер кремлёвской охраны умер от COVID-19

Вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония привела к смерти офицера ФСО Алексея Титова — помощника дежурного комендатуры Кремля, более 24 лет проработавшего в главной резиденции президента России, сообщает «Медуза».
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Титов умер 30 апреля, но результат теста на коронавирус пришёл уже после смерти.
Тестирование на COVID-19 для сотрудников ФСО в Кремле не проводится. Среди мер предосторожности — измерение температуры на постах «приборами, не всегда точно показывающими результат» и одноразовые маски, «которые выдают сотрудникам, работающим под камерами», — пишет «Медуза» со ссылкой на сотрудника ведомства.
ФСО и ФСБ не ответили изданию, запросившему подтверждения данных четырёх источников.
Как писал NEWS.ru, 8 мая число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу.
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