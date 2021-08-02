Сибирячка умерла от коронавируса при лечении почек

Сибирячка умерла от коронавируса во время лечения в больнице. При этом родные погибшей считают, что её заразили в больнице. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Из-за того, что 65-летнюю женщину мучили боли в спине и болели почки, она решила лечь в больницу в Бердске 9 июля. Однако уже через две недели её родным сообщили, что она умерла. Как выяснилось, это произошло в результате заражения коронавирусом. Теперь её родственники настаивают на проведении расследования.

У неё было подозрение на камни в почках и сильные боли в боку. В больницу она шла полная решимости вылечить почки. Она поступила с отрицательным тестом на ковид, — рассказала дочь погибшей.

По словам дочери, она полторы недели не получала нормального лечения, которое должно было быть связано с почками. При этом к ней в палату положили женщину с подозрением на коронавирус. После этого у 65-летней женщины поднялась температура, и её состояние ухудшалось в течение нескольких дней.

Позже медики сделали тест на COVID, и он оказался положительным. Пациентку увезли в реанимацию и стали лечить согласно протоколу. Через несколько дней ей стало ещё хуже, но родственникам говорили, что состояние стабильно тяжёлое. 23 июля дочери позвонили из больницы и сообщили о смерти матери.

Ранее главный врач больницы имени Жадкевича Александр Мясников объяснил, почему люди умирают от коронавируса даже после прививки. По его словам, вакцина не является эликсиром бессмертия и не гарантирует вечную жизнь.