Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на здоровье россиян. Этому способствовала не только сама инфекция, но и вынужденная самоизоляция и стресс. По данным аналитиков фармрынка, в нашей стране выросли продажи препаратов для лечения болезней системы кровообращения. Врачи подтверждают — пандемия спровоцировала обострение сердечных заболеваний. Об основных причинах ухудшения здоровья россиян NEWS.ru рассказали врачи.

За первое полугодие 2020 года в России на 4,3% выросли продажи препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставили NEWS.ru представители компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Эксперты компании сообщили, что в 2019 году было реализовано 319 млн упаковок подобной продукции, а в 2020-м — около 333 млн. Прирост объёма продаж в денежном эквиваленте составил 16,2% в текущем году. За первое полугодие 2019-го сердечных препаратов было продано на 70,5 млн, в первые шесть месяцев 2020-го — на 81,4 млн.

Рост продаж лекарств этого вида начался в середине февраля с 7-й недели — с 13,7 млн упаковок в 2019-м до 14,5 млн в 2020-м. Показатели находились на пике на 12-й неделе (с 16 по 22 марта), незадолго до карантина. В это время продажи сердечных препаратов выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последующие два месяца они оставались стабильно высокими.

Резкое падение случилось на 19-й неделе — с 4 по 10 мая. Продажи этой группы товаров сократились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 22-й неделе — период с 25 по 31 мая — упали на 18%. В последующие недели они немного выровнялись, но не достигли высоких показателей марта и апреля.

Повышенный спрос на сердечно-сосудистые препараты в начале весны можно напрямую связать с пандемией коронавируса, сообщил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Уже в феврале пошла информация по COVID-19, народ начал нервничать. Граждане в тот период брали много лекарств «про запас», не только сердечно-сосудистых, но и препаратов других категорий. Спад продаж в последние несколько недель как раз и объясняется тем, что россияне создали у себя дома стратегический запас. Скоро он закончится, и будет новый рост. Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Этой весной выросло количество обострений сердечно-сосудистых заболеваний, с этим и связан рост продаж соответствующих препаратов, об этом в беседе с NEWS.ru сообщил доктор медицинских наук кардиолог Владимир Хорошёв. Как сообщил врач, у 30–40% его пациентов увеличилось число сердечных приступов за последние несколько месяцев. Количество инфарктов и инсультов также возросло. У этого есть как минимум две причины — психологическая и физиологическая.

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Когда к февралю-марту до людей начала доходить высочайшая степень опасности коронавируса, у них начали возникать различные тревожные состояния. Вплоть до хронического стресса и депрессии. Любой стресс негативно влияет на коронарные артерии и провоцирует обострение сердечных заболеваний. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Также сам вирус даже в лёгкой форме даёт осложнения на сердечно-сосудистую систему. Такие последствия чаще всего возникают у пациентов старше 40 лет, имеющих избыточный вес, сообщил Владимир Хорошёв. В результате воздействия инфекции происходит поражение, воспаление и утолщение капилляров. Видоизменённые сосуды препятствуют доставке крови к сердечной мышце. По этой причине возникают нарушения в работе системы кровообращения.

Обездвиженность россиян на самоизоляции также стала причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В состоянии гиподинамии прогрессируют все болезни системы кровообращения, это доказанный факт, сообщил NEWS.ru профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ геронтолог Юрий Конев.

Также из-за перепрофилирования медучреждений и недоступности врачей многие наши соотечественники начали заниматься самолечением, добавил Конев. Люди начали скупать лекарства, начитавшись статей в Интернете, без объективных показаний. По наблюдению врача, многие на самоизоляции «чрезмерно зациклились на собственном здоровье». И лечили горой таблеток даже несущественные симптомы.

Спад продаж сердечных препаратов в последние несколько недель врачи связывают с несколькими факторами. Люди привыкли к постоянной опасности, и на смену тревоге пришло успокоение. Также они стали больше двигаться и появилась возможность посетить профильного врача, а не заниматься самолечением.