Россияне стали реже умирать в больницах от инфаркта миокарда

https://static.news.ru/photo/13cde2ee-d360-11ea-a75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за год снизилась больничная летальность людей вследствие инфаркта миокарда. Так, в 2019 году она составляла 12,4%, а в 2018-м — 13,05%. С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем в отдельных регионах показатели смертности особо высоки. Например, в Еврейской автономной (32,41%), Магаданской (24,62%) и Ульяновской (24,36%) областях. Замыкают пятёрку Томская (20,19%) и Брянская (19,55%) области.

В свою очередь наименьшие показатели отмечаются в Республике Марий Эл (7,04%), Ингушетии (7,14%), Москве (7,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,34%) и Мордовии (7,44%).

Наиболее частой причиной инфаркта миокарда служат тромбозы и атеросклеротические изменения в венечных или коронарных артериях, рассказал NEWS.ru сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошёв. Примечательно, что инфаркт миокарда может протекать без боли и человек может о нём попросту не знать.

Когда человек не понимает, что с ним происходит. Скажем, у него возникла боль в области желудка. Человек знает, что у него время от времени появляются такие боли — что-то не то выпил или съел. Или выпил какой-то препарат, который он уже привычно выпивает. Принял его и ждёт, когда же ему станет лучше, а ему лучше не становится. Должен отметить фактор, что культура сохранения здоровья в нашей стране крайне низка, — пояснил врач.

По его словам, ведущий фактор летальности вследствие инфаркта миокарда — позднее обращение к врачу. Если у человека вдруг появилась боль в левой руке, левой половине груди, чувство тяжести за грудиной — это повод для скорейшего обращения к медикам.

У мужчин наиболее опасный период с точки зрения смертности от инфаркта миокарда — от 50 до 60 лет, отметил Хорошёв. Тогда как у женщин — от 20 до 29 лет. Предположительно, это связано с неправильным образом жизни и питанием. Сказываются и «сердечные» переживания на фоне частой смены бойфрендов.

Ранее сотрудники Национального центра здравоохранения Великобритании сообщили, что главными признаками сердечного приступа являются одышка и сильная боль в груди, однако он может сопровождаться и другими неожиданными симптомами. По их словам, необходимо как можно быстрее распознать признаки опасного нарушения, так как оно способно привести к смерти. Эксперты предупредили, что начало инфаркта может проявляться как нарушение пищеварения.

Помимо этого, неожиданным симптомом может стать состояние, которое легко спутать с панической атакой. Оно возникает внезапно — у человека учащается сердцебиение, он испытывает головокружение и слабость. Также могут наблюдаться жар или озноб, дрожь, тошнота и боль в животе. Часто человеку начинает казаться, что он вот-вот потеряет сознание.