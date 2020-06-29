Врачи назвали неожиданные симптомы сердечного приступа

https://static.news.ru/photo/43af2f66-b9f4-11ea-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главными признаками сердечного приступа являются одышка и сильная боль в груди, однако он может сопровождаться и другими неожиданными симптомами, сообщили сотрудники Национального центра здравоохранения Великобритании.

По их словам, необходимо как можно быстрее распознать признаки опасного нарушения, так как оно способно привести к смерти. Эксперты предупредили, что начало инфаркта может проявляться как нарушение пищеварения.

Женщины, пожилые люди, диабетики могут испытывать незначительные боли, похожие на расстройство желудка, — отметили врачи.

Помимо этого, неожиданным симптомом может стать состояние, которое легко спутать с панической атакой. Оно возникает внезапно — у человека учащается сердцебиение, он испытывает головокружение и слабость. Также могут наблюдаться жар или озноб, дрожь, тошнота и боль в животе. Часто человеку начинает казаться, что он вот-вот потеряет сознание.

Кардиологи уточнили, что распознать сердечный приступ можно по боли, давлению в груди, жжению в пищеводе как при расстройстве пищеварения, боли, распространяющейся по руке и переходящей на челюсть, ощущению дискомфорта между лопатками и рвоте, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, ранее медики из Американской ассоциации врачей-дерматологов назвали малоизвестный симптом, который указывает на высокий риск сердечного приступа. Специалисты предупредили, что на потенциальные проблемы с сердцем могут указывать красные образования на коже, чаще всего появляющиеся на пальцах ног и рук.