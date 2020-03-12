https://static.news.ru/photo/c10dffda-64f1-11ea-bf04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора назвали способы обработки мобильных телефонов, поскольку они считаются переносчиками возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавируса.

Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол — то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Специалисты советуют обрабатывать телефон каждый вечер, особенно если днём пришлось посещать публичные места и пользоваться общественным транспортом.

Требуется также соблюдать гигиену рук — тщательно мыть их в течение 20 секунд. Вытирать руки следует одноразовым бумажным полотенцем или антисептическими салфетками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия нового типа коронавируса в мире может закончиться к концу мая. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, для быстрой победы над недугом мобилизовать все силы должны на всех континентах.