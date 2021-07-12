Российским врачам позволят ставить диагноз дистанционно

Российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, в том числе ставить диагноз без обязательной очной консультации. Это будет происходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере инноваций по применению телемедицинских технологий. Подобное послабление даёт проект постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития, сообщает РБК.

В ближайшее время проект представят на общественное обсуждение.

Медицинская программа ЭПР рассчитана на три года и будет действовать на всей территории России. Документ определяет участников эксперимента: это группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Также к программе смогут присоединиться и новые участники при выполнении определённых условий. Все предоставляемые участниками услуги будут выполняться на коммерческой основе.

Новая программа позволит врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать лечение. При этом оказывать телемедицинскую помощь сможет не только медик, принявший больного, но и другие специалисты. В настоящее время без очного приёма поставить диагноз невозможно. Это запрещает делать приказ Минздрава «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».

При этом специалисты отмечают, что удалённо можно обработать до 50% обращения, с которыми пациент приходит на первичный приём: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.

В свою очередь, телемедицинские слуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, проводящиеся для обнаружения противопоказаний к отдельным видам работ. Также нельзя ставить удалённый диагноз по социально значимым заболеваниям, в число которых входят туберкулёз, ВИЧ, ЗППП и так далее.

Оценивать эффективность программы будут по заранее заложенным целевым показателям. Так, к концу третьего года эксперимента в нём должны принять участие не менее 860 медиков и 75 тысяч пациентов, которым проведут порядка 120 тысяч телемедицинских консультаций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать законодательство о телемедицине.