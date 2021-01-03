Раскрыта опасность британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/1ca126d2-4de6-11eb-889a-fa163e074e61_660.jpg Фото: schellhorn/www.imago-images.de/Global Look Press

Новая мутации коронавирусной инфекции, выявленная в Великобритании, представляет опасность для детей. Об этом заявила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Эксперт предупредила, что британский штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет. По словам Гурдасани, мутировавший COVID-19 может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Она назвала эти выводы очень тревожными и призвала действовать уже сейчас.

Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже, — написала представитель университета в Twitter.

Distribution of the new variant compared to the previous variant by age group suggests that the ratio between S- (variant proxy)/S+ (normal strain) is highest for those in the 0-9 yr and 10-19 yr group - data till mid-Dec. This is concerning on many levels. pic.twitter.com/z4XlTAi0eK — Deepti Gurdasani (@dgurdasani1) December 31, 2020

Ранее стало известно, что новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством, писал NEWS.ru.