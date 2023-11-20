Рак, лишний вес, диабет: врачи развенчивают мифы о гормонах

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Если речь идет о гормонах, люди склонны впадать в две крайности. Либо списывать на них буквально все, либо вовсе недооценивать их влияние на организм. NEWS.ru при помощи специалистов развеял несколько популярных мифов о гормонах и эндокринной системе в целом.

Миф #1. Часто причиной лишнего веса является гормональный дисбаланс, а вовсе не избыточное питание

Комментирует научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ), врач-эндокринолог Наталья Балашова:

— На самом деле абсолютное большинство людей набирают лишний вес из-за банального переедания. Эндокринные заболевания, которые сами по себе становятся причиной набора лишнего веса, существуют, но они очень редко встречаются. Это патологии, при которых появляется избыток гормонов коры надпочечников.

Доля правды в этом мифе все равно есть. С возрастом так меняется гормональный фон, что становится невозможным переедание без последствий. Грубо говоря: если девушка в 25 лет регулярно передает, у нее может не быть лишнего веса. А у женщины в 50 лет он появится обязательно.

Виновен в этом гормон инсулин. Он участвует в обмене глюкозы и влияет на обмен жиров. С возрастом ухудшается чувствительность организма к этому гормону. Поэтому лишние килограммы задерживаются с большей вероятностью.

Также стоит добавить, что женский организм сам по себе — это система накопления и запаса ресурсов. С возрастом небольшая прибавка в весе сыграет только «в плюс». Небольшой «запас» защитит от многих заболеваний. Но, конечно, ожирение никакой пользы не принесет.

Миф #2. От приема оральных контрацептивов обязательно увеличивается вес и растут усы

Комментирует Наталья Балашова:

— Да, действительно, прием оральных контрацептивов предрасполагает к небольшому набору веса. На фоне этих препаратов создаются определенный гормональный фон, иной баланс эстрогенов и прогестерона. Но если не переедать и поддерживать физическую активность, набора веса не будет.

Что касается роста усов — это крайне редкий побочный эффект. Наоборот: гормональные препараты назначают при избыточном росте волос. Кроме того, грамотно подобранные таблетки могут улучшить состояние кожи и волос. Но назначать препараты должен врач. Самостоятельность в этом вопросе не допускается.

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Миф #3. Сахарный диабет бывает у тех, кто ест много сладкого

Комментирует врач-эндокринолог доктор медицинских наук Инна Мисникова:

— Сахарный диабет первого типа — это аутоиммунная патология. Его появление никак не связано с потреблением сладкого и питанием вообще.

Что касается диабета второго типа, тут все неоднозначно. Само по себе злоупотребление конфетами болезнь не провоцирует. Но любовь к сладкому вызывает ожирение. А оно как раз является основным фактором риска диабета второго типа. Особенно опасным является так называемое абдоминальное ожирение (отложение жира в области живота). Его можно заподозрить, если окружность талии превышает определенные объемы. Более 80 см у женщин и более 92 см — у мужчин.

Если говорить о сахарном диабете, многое зависит от наследственности. Один человек больше к нему предрасположен, чем другой. При этом питание может быть одинаковое.

Миф #4. Витамин D нужно пить всем. Правильная дозировка указана на упаковке

Комментирует врач-эндокринолог Ольга Юрова:

— Недавние исследования, проведенные среди женщин в Москве, показали, что у 97% наблюдается недостаток этого витамина в той или иной степени. Можно предположить, что с этой проблемой сталкиваются абсолютное большинство жителей нашей северной страны.

Главная загвоздка — в дозировке. Исследование показало, что более чем у 20% наблюдается тяжелый дефицит витамина D. Симптомы — хрупкость костей, частые переломы, ухудшение качества зубной эмали. Еще у 30% испытуемых он умеренный, когда человек просто испытывает слабость и у него снижается иммунитет.

Этим двум категориям необходимы совершенно разные дозировки. Поэтому перед приемом необходимо сдать анализы. В зависимости от результатов врач подберет суточную дозу.

Также для некоторых категорий пациентов будет опасна передозировка витамином D. Если молодые способны это пережить без последствий, то у пожилых избыток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем — тошнота, рвота, зуд кожи, боль головы и глаз.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф #5. Йод всем нужно пить в виде БАДов. Его всем на хватает

Комментирует Ольга Юрова:

— Не всем и не всегда нужен йод в виде БАДов или йодированной соли. Как и в случае с витамином D, необходимо предварительно сдать анализы.

Самостоятельный и бесконтрольный прием добавок может быть даже опасным для здоровья. Существуют заболевания, при которых препараты йода строго противопоказаны. Например, токсическая аденома, аутоиммунный тиреоидит. Бесконтрольным приемом БАДов можно значительно ухудшить прогноз и довести себя до гипотиреоза.

Миф #6. Заместительная гормональная терапия для женщин в возрасте — это для богатых. Остальным можно обходиться без нее

Комментирует гинеколог Алексей Калинчев:

— Половых гормонов три — тестостерон, прогестерон и эстрадиол. Их выработка снижается с возрастом. Вначале это происходит с тестостероном. Уже после 30–35 лет его уровень падает. Но по анализам достоверно это выявить получается не всегда. Только клинически. Основные проявления: низкое либидо, негативный эмоциональный фон, сниженная стрессоустойчивость.

Чуть позже — к 40–45 годам снижается уровень прогестерона. В первую очередь это проявляется нарушением цикла. К 50 годам происходит снижение эстрадиола.

Менопауза у женщин случается в среднем в 50 лет. Их продолжительность жизни в развитых странах высокая — до 80–90 лет. Получается, что женщина живет 30–40 лет как бабушка: со всеми сопутствующими заболеваниями и проблемами. Тут вам и гипертония, и остеопороз, и депрессия, и апатия. Все это — если не принимать заместительную гормональную терапию.

Абсолютным противопоказанием к ней является рак молочной железы. Основные противопоказания можно считать относительными. Назначения препаратов корректируются в зависимости от конкретного диагноза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф #7. Все женщины в период ПМС становятся агрессивными. И это абсолютно нормально

Комментирует врач-эндокринолог Ольга Юрова:

— Если женщина здорова и нет гормональных нарушений, психических отклонений, то изменений в поведении перед месячными быть не должно. Симптомы ПМС возникают, если нарушен гормональный фон. Чем больше выражен этот дисбаланс, тем сильнее симптомы.

Если женщина ведет себя агрессивно или, наоборот, чувствует себя подавленной, возможно, нарушен синтез нейромедиаторов. При повышенном аппетите стоит обратить внимание на уровень инсулина. В любом случае — причина не в том, что скоро месячные, а в чем-то ином.

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