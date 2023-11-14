Хирург назвал провоцирующие выкидыш популярные молочные продукты Хирург Умнов: во избежание выкидыша беременным лучше не пить кефир и не есть сыр

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Употребление непастеризованных молочных продуктов, иногда вызывает выкидыш, если данная пища содержит листерии — бактерии, преодолевающие гематоэнцефалический барьер и повреждающие органы плода, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Медик добавил, что к данной категории относятся кефир и сыры.

Употребление непастеризованных молочных продуктов — кефира, сыра — может иногда вызвать выкидыш, ели продукт содержат бактерии листерии, проходящие через гематоэнцефалический барьер и повреждающие органы плода, — подчеркнул Умнов.

Ранее Умнов рассказал, что риск рождения детей с тяжелыми патологиями кратно повышает употребление любого наркотического средства. Медик объяснил, что такие вещества нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины, что не позволит плоду получать необходимые питательные элементы. По его словам, наркотики нарушают формирование систем нового организма. Это может привести к выкидышу или рождению малыша с уродствами.

Также врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя при беременности. Это, отметил он, одна из причин женского бесплодия. Спиртные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрии. Это, в свою очередь, влияет на способность женщины вынашивать ребенка.