Хирург назвал способ избежать рождения детей с тяжелыми патологиям Хирург Умнов: любой наркотик кратно повышает риск рождения детей с патологиями

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Любое наркотическое средство кратно повышает риск рождения детей с тяжелыми патологиями, часто несовместимыми с жизнью, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Медик объяснил, что наркотические вещества нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины, что не позволит плоду получать необходимые питательные элементы.

Наркотики ухудшают работу органов матери, из-за чего плод не дополучает питательные элементы. Также под воздействием препаратов может произойти отслойка плаценты. Наркотики проникают через гематоэнцефалический барьер, нарушая формирование систем нового организма, что может привести к выкидышам или рождению малыша с уродствами, — добавил собеседник.

Медик добавил, что одной из причин женского бесплодия также является употребление алкоголя. По его словам, спиртные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрия. Это, в свою очередь, влияет на способность женщины вынашивать ребенка.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что беременность может спровоцировать летальный исход из-за сердечных нарушений. Он призвал женщин следить за своим здоровьем во время соответствующего положения, которое может усугубить уже имеющиеся патологии.