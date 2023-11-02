«Отвечает за двоих»: врач призвал беременных следить за здоровьем сердца Врач Кондрахин: беременность может усугубить патологии сердца

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Беременность может спровоцировать летальный исход из-за сердечных нарушений в том случае, если у женщины уже были заболевания данного органа, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он призвал женщин следить за своим здоровьем, так как беременность может усугубить патологии сердца, которое «отвечает за жизни двоих людей».

Если у пациентки до этого уже диагностировали отклонения в работе сердца, беременность может усугубить любые сердечно-сосудистые патологии. Ведь фактически одно сердце отвечает за жизни двоих людей, — пояснил терапевт.

Комментируя смерть индийской актрисы, известной как доктор Прия, врач предположил, что к сердечному приступу могли привести пороки развития клапанного аппарата, перенесенные миокардиты или аритмия. Кондрахин уточнил, что спровоцировать приступ могут внутренние кровотечения или анемия, аномалия развития легких, перегрузка легочного ствола или тромбоэмболия.

Ранее стало известно, что индийская актриса, получившая известность как доктор Прия, умерла на восьмом месяце беременности. Женщина скончалась в частной клинике на 35-м году жизни в результате сердечного приступа.