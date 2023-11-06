Названа одна из причин женского бесплодия и рождения детей с патологиями Хирург Умнов назвал алкоголь одной из причин женского бесплодия

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Одной из причин женского бесплодия и рождения детей с тяжелыми патологиями является употребление алкоголя, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, спиртные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрия. Это в свою очередь влияет на способность женщины вынашивать ребенка.

Алкоголь нарушает гормональный баланс в организме за счет чрезмерного объема получаемых с алкоголем эстрогенов. В матке происходит изменение эндометрия, что препятствует прикреплению к нему оплодотвореной яйцеклетки <...> Поэтому злоупотребление алкоголем, регулярное употребление, угрожает женщине бесплодием или рождением ребенка с тяжелыми нарушениями, — объяснил Умнов.

Кроме прочего, этиловый спирт повреждает яйцеклетку, добавил специалист. Беременность в этом случае может не наступить вовсе.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что беременность может спровоцировать летальный исход из-за сердечных нарушений. Он призвал женщин следить за своим здоровьем во время соответствующего положения, которое может усугубить уже имеющиеся патологии.