Врач раскрыла, почему после родов трудно избавиться от живота Врач Мурзаева: живот после родов остается из-за гормональной перестройки

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Избавиться от живота после родов может быть трудно даже путем ежедневных спортивных тренировок, так как его появление связано с гормональной перестройкой организма, предупредила онколог-маммолог Резеда Мурзаева. В беседе с «Газетой.Ru» врач подчеркнула, что проблема также может возникнуть из-за перерастяжения опорных структур передней брюшной полости.

Деформированная передняя брюшная стенка представляет собой в этом случае кожный мешок с избыточной жировой клетчаткой, а при расхождении прямых мышц живота на первый план выступает пролабирование передней брюшной стенки в околопупочной области. У таких девушек контуры живота и после родов остаются такими же, как при беременности, — предупредила специалист.

По словам врача, многие женщины для коррекции контуров передней брюшной стенки после родов прибегают к пластике. Мурзаева при этом отметила, что пластическая операция будет иметь смысл только в том случае, если пациентка поменяет привычный образ жизни, откажется от вредных привычек и будет активно заниматься спортом.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что употребление кофе и мяса может быть опасно для беременных женщин. По его словам, кофеин может вызвать спазм сосудов матки, а чрезмерное употребление красного мяса грозит преждевременными родами.