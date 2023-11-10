Хирург назвал два популярных продукта, провоцирующих преждевременные роды Хирург Умнов: кофе и мясо опасны для беременных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление кофе и мяса может быть опасно для беременных женщин, заявил NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Однако эти продукты грозят не только здоровью будущей мамы, но также и малышу.

Кофеин может вызвать спазм сосудов матки, из-за чего может родиться плод с дефицитом массы тела. Чрезмерное употребление красного мяса может вызвать преждевременные роды. Также возможно появление атеросклеротических бляшек на маточных артериях, что приводит к ухудшению кровоснабжения органа, — предупредил врач.

Ранее Умнов рассказал, что любое наркотическое средство кратно повышает риск рождения детей с тяжелыми патологиями, часто несовместимыми с жизнью. Он объяснил это тем, что запрещенные вещества нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины. Это не позволит плоду получать необходимые питательные элементы.

Ранее акушер-гинеколог Анна Марченко посоветовала беременным заниматься спортом. Однако перед этим надо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальные активности. Также, по ее словам, беременным стоит избегать упражнений на пресс и поднятия тяжестей, при этом нужно больше гулять пешком и делать легкую разминку.