Диетолог дала совет, как избавиться от кофеиновой зависимости Врач Мещерякова: здоровый сон поможет избавиться от кофеиновой зависимости

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Избавиться от кофейной зависимости поможет только здоровый сон, заявила врач-диетолог Татьяна Мещерякова. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что привычку употреблять напитки с кофеином вызывает гормональный сбой из-за несоблюдения графика отдыха и бодрствования.

За счет кофеина происходит конкурентное замещение ряда рецепторов, ответственных за проявление чувства усталости и утомления. Именно это и дает иллюзорное ощущение бодрости. Поэтому без нормализации режима сна человек если и сможет отказаться от кофе или других энергетиков, то лишь на короткое время, — пояснила врач.

Несоблюдение режима сна провоцирует нарушение работы центральной нервной системы. Диетолог уточнила, что в 21:00 организм вырабатывает мелатонин, который снижает активность, а в 22:00 к нему присоединяется соматотропин, запускающий регенерацию тканей. Именно эти гормоны погружают человека в сонное состояние. Утром их замещает кортизол, гормон активности. Мещерякова добавила, что с утра стоит выпивать стакан воды, нагретой до температуры 50-60 градусов, чтобы активизировать лимфатическую систему, повысить метаболизм и получить энергию в начале дня.

Нутрициолог Ирина Мансурова ранее предупредила, что кофе с молоком может вызывать у человека диарею. По ее словам, организм некоторых людей не способен расщеплять или переваривать лактозу.