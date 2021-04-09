Пульмонолог назвал плюсы ношения масок весной

Врач-пульмонолог Владимир Бекетов рассказал о пользе ношения медицинских масок весной. По его словам, это изделие задерживает пыльцу.
Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом, — отметил он.
Специалист также сообщил, что носить маску, если человек находится один, в пандемию не обязательно. Однако в местах массового скопления людей — в помещении или на улице — не стоит пренебрегать безопасностью,
Как писал NEWS.ru, ранее врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил методы лечения аллергии. По его словам, в первую очередь необходимо постараться полностью исключить аллерген из внешней среды. Он отметил, что при сезонной аллергии на цветение следует уезжать на время в другую климатическую зону. Аллергия исчезает, если долго не контактировать с раздражителем.