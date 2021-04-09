Пульмонолог назвал плюсы ношения масок весной

https://static.news.ru/photo/54ea4318-9ab0-11eb-9bf8-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН

Врач-пульмонолог Владимир Бекетов рассказал о пользе ношения медицинских масок весной. По его словам, это изделие задерживает пыльцу.

Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом, — отметил он.

Специалист также сообщил, что носить маску, если человек находится один, в пандемию не обязательно. Однако в местах массового скопления людей — в помещении или на улице — не стоит пренебрегать безопасностью, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил методы лечения аллергии. По его словам, в первую очередь необходимо постараться полностью исключить аллерген из внешней среды. Он отметил, что при сезонной аллергии на цветение следует уезжать на время в другую климатическую зону. Аллергия исчезает, если долго не контактировать с раздражителем.