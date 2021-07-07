Психиатр рассказал о влиянии характера на предрасположенность к болезням

Врач-психиатр высшей категории Сергей Поздняков рассказал «Москве 24», какое влияние темперамент человека оказывает на предрасположенность к болезням.

Всего существует четыре вида темперамента: холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики. Самые тонкие натуры — холерики, они всё пропускают через себя, им свойственны заболевания, связанные с мозговым кровообращением, а также болезни лёгких, отметил специалист.

Холерики отличаются импульсивностью, вспыльчивостью и иногда агрессией. У людей этого типа практически всегда нарушается отток желчи, поэтому у них часто страдает печень и поджелудочная железа.

По словам Позднякова, люди с флегматичным темпераментом достаточно спокойные, но при этом имеют внутренние переживания. Их основная проблема — болезни желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит и язва желудка.

Есть народная мудрость, которая гласит, что язва возникает не от того, что мы едим, а от того, что съедает нас, — сказал врач.

Самой здоровой категорией людей, по словам психиатра, являются сангвиники. Однако даже они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и нередко склонны к злоупотреблению алкоголем.

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