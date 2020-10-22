Психолог назвала на самом деле тяжёлый день недели

https://static.news.ru/photo/4a5978ca-14d6-11eb-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пятница может поспорить с понедельником за звание самого тяжёлого дня недели. На этом настаивает старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Понедельник действительно трудноват для россиян, так как в этот день нужно выходить из режима отдыха. В этот день могут происходить ошибки, сбои, сообщает радио Sputnik. Но пятница с научной точки зрения не менее сложный день, когда на человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя ошибок этот день даёт гораздо меньше.

Психолог назвала это состояние работоспособности «последний прорыв», так как на этом этапе человек начинает лучше работать, зная, что его ждёт конец рабочей недели.

Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжёлое время. Накопившаяся усталость даёт себя знать, — сказала Блинникова.

К пятнице подкапливается недоделанная работа, а попытка сделать всё и сразу грозит серьёзными проблемами. Людям свойственно всё откладывать на потом, отмечает специалист, им кажется, что они всё успеют сделать, и иногда это даже получается.

Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряжённости. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем — и физическим, и психическим, — поясняет психолог.

Для того чтобы избежать «тяжёлых» дней, нужно уметь планировать своё время и распределять нагрузку равномерно по всем дням рабочей недели. Тогда и работать будет легче.

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