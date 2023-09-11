Правда ли, что пиво полезно для кишечника: чем именно, в какой дозе Китайские ученые сообщили о благотворном влиянии пива на микробиоту ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские ученые в ходе исследования установили, что пиво может быть полезнее для здоровья кишечника и микробиома, чем популярные пробиотики, сообщает научное издание Frontiers in Nutrition. Что об этом известно, какая доза безопасна для организма?

Ученые из Даляньского медицинского университета в Китае сравнили влияние на желудочно-кишечный тракт алкогольного напитка и кефира и пришли к выводу, что в пиве есть аминокислоты, витамины, микроэлементы и биологически активные вещества, которые необходимы для нормальной работы ЖКТ и могут быть полезнее пробиотиков, содержащихся в кисломолочных напитках.

Научные сотрудники установили, что присутствующие в солоде и хмеле полифенолы при попадании в толстую кишку помогают размножаться полезным бактериям. Микробиом производит питательные и биоактивные вещества, укрепляет целостность кишечника, предотвращает распространение патогенных микроорганизмов и повышает иммунную защиту.

Китайские ученые отмечают, что умеренное употребление пива способствует предотвращению атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а также обладает антиоксидантными, противораковыми и омолаживающими свойствами, улучшает кровообращение и снижает воздействие радиации.

Какая доза пива безопасна

Специалисты заявили, что питательные вещества в пиве и их совокупное воздействие на микробиом кишечника оказывают положительное влияние на организм человека только в случае, если алкоголь употребляется в умеренных количествах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи сообщили, что для мужчин приемлемо употребление двух банок пятиградусного напитка по 340 мл в день, для женщин — одна.

По словам китайских ученых, пользу способно принести и безалкогольное пиво. Результаты научной работы показали, что употребление напитка без содержания этилового спирта снижает уровень холестерина.

К каким пагубным последствиям ведет употребление пива

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил NEWS.ru, что пиво мешает работе желудка из-за того, что является газированным напитком и чаще всего употребляется в больших объемах.

«Пиво — это зло. Во-первых, это газированный напиток. Мы иногда пьем газированные напитки, но немного. А как пьют пиво? Кружка — 500 мл, три кружки — полтора литра. Это же большие объемы. Поэтому это однозначно приводит к нарушению работы желудка: страдает его перистальтика, или моторика», — сообщил врач.

Хирург Александр Умнов рассказал, что чрезмерное употребление пива превращает здорового человека «в склонного к мелким конфликтам и депрессии алкоголика». Также хмельной напиток оказывает давление на гормональный фон женщины, в результате чего риск возникновения злокачественной опухоли резко возрастает.

«Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Как и любой алкоголь, оно разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает важный для ЦНС магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения», — объяснил медик NEWS.ru.

Какие дозы пива вызывают цирроз печени

Александр Умнов напомнил, что злоупотребление пивом разрушает клетки печени, постепенно вызывая цирроз. По его словам, для мужчин токсичной является доза около 0,8 литра в сутки, для женщин — 0,5 л.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60–80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже — 30–40 граммов, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени», — предупредил хирург в интервью NEWS.ru.

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