Стало известно, насколько больше россияне стали пить алкоголя ЦИФРРА: продажи ликерных вин в России выросли на 97%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи ликерных вин (например, кагора и массандры) в России за год выросли почти вдвое — на 97% с лишним, сообщили NEWS.ru в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). При этом спрос на все виды алкоголя вместе (за исключением пива) вырос на 4%.

Розничные продажи всех видов алкоголя вместе (за исключением пива) выросли на 4%. В том числе продажи вина ликерного в магазинах в январе — июле 2023 года выросли на 97,3% по сравнению с январем — июлем 2022 года. На 30,6% — на напитки винные с добавлением этилового спирта, — сказано в материалах.

Кроме того, на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% (например, джин-тоник) спрос вырос более чем на 17%. Почти на 9% вырос спрос на игристые и шампанские вина. Обычные, тихие, вина стали потреблять на 6% больше. Водки потребляют столько же, сколько и год назад, зато на 10% с лишним выросло потребление коньяка. А крепкие горькие настойки и старки (более 25% спирта) и вовсе стали покупать на 28% чаще. Спрос на пиво и пивные напитки вырос всего на 1,2%.

В ноябре прошлого года NEWS.ru со ссылкой на данные ЦИФРРА также писал о том, что среди российских регионов наибольший рост покупок алкоголя продемонстрировали Ингушетия, Дагестан и Хакасия. При этом в Центральном федеральном округе активнее начали пить в Белгородской, Брянской и Курской областях, которые часто подвергаются ответным атакам со стороны Украины.