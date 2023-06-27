«Перестает расслабляться»: врач рассказал, как пиво издевается над желудком Гастроэнтеролог Вялов: из-за пива желудок человека перестает нормально работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиво мешает работе желудка из-за того, что является газированным напитком, а также чаще всего потребляется в крупных объемах, заявил гастроэнтеролог Сергеем Вялов в подкасте NEWS.ru. По его словам, нормальная порция пищи для желудка человека — 250 граммов, а 0,5 литра пива превышает ее вдвое.

Пиво — это зло. Во-первых, это газированный напиток. Мы иногда пьем газированные напитки, но не много. А как пьют пиво? Кружка —500 мл, три кружки — полтора литра. Это же большие объёмы. Поэтому это однозначно приводит к нарушению работы желудка: страдает его перистальтика и моторика. То есть он должен вместить обычные объем порций, к которым мы привыкли: тарелка 250 граммов. А тут в него попадает 500 граммов, потом практически сразу еще и еще 500. И это сильно растягивает желудок, — предупреждает гастроэнтеролог.

Газы, по словам доктора, оказывают дополнительное давление на стенки слизистой.

Кроме того, газ тоже дополнительно растягивает желудок и это способствует нарушению его работы. Он перестает нормально расслабляться и разучается нормально отжимать, — говорит Вялов.

Ранее хирург Александр Умнов рассказывал, что любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. По словам врача, как и любой алкоголь, пиво разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает важный для ЦНС магний, а его дефицит вызывает у пивного алкоголика раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения.