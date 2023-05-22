Хирург рассказал, поможет ли безалкогольное пиво избавиться от пьянства Хирург Умнов: безалкогольное пиво поможет справиться только с психологической зависимостью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что безалкогольное пиво поможет справиться с психологической зависимостью от алкоголя, однако не уберет физическую. Врач уверен, что рано или поздно зависимый человек вернется к употреблению алкоголя.

Психическую зависимость от алкоголя безалкогольное пиво убирает. Человек понимает, что выпил пиво. Вкус, запах напитка — все как обычно, как он привык. Но снять физическую зависимость безалкогольное пиво не в состоянии. Рано или поздно человек все равно пойдет и купит алкоголь. Так что мой ответ — нет, — сказал хирург.

Ранее Умнов рассказал, что у женщин при употреблении пива в два раза повышается вероятность развития рака молочных желез и половых органов, так как хмельной напиток оказывает давление на гормональный фон. Еще, по словам врача, пиво негативно влияет на менструальный цикл, в результате чего месячные могут исчезнуть.

До этого врач-диетолог Оксана Панова заявила, что злоупотребление алкоголем может негативно отразиться на состоянии фигуры. По ее словам, самыми вредными среди спиртосодержащих напитков являются сладкие вина, сидры с добавками и коктейли с газировкой и ликерами. При этом она уточнила, что весь алкоголь калориен сам по себе.