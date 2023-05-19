Хирург рассказал, какие дозы пива вызывают цирроз печени у мужчин и женщин Хирург Умнов: достаточно регулярно выпивать 0,5–0,8 литра пива для развития цирроза печени

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Злоупотребление пивом разрушает клетки печени, постепенно вызывая цирроз, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик отметил, что для мужчин токсичной станет доза около 0,8 литра в сутки, для женщин — 0,5 л. По его словам, поврежденный орган перестает нормально выполнять свои функции, что провоцирует повышенную кровоточивость тканей.

Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у пивного алкоголика постепенно развивается цирроз. Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60–80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже — 30–40 граммов, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени, — подчеркнул Умнов.

Врач добавил, что пиво пагубно влияет и на желудочно-кишечный тракт: приводит к хроническому гастриту на фоне раздражения слизистых оболочек желудка.

Ранее Умнов рассказал NEWS.ru, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного, если пристраститься к «пенному» в молодом возрасте, то к 30 годам человек получит серьезные, смертельно опасные проблемы со здоровьем. Медик добавил, что данным напитком обычно дело не ограничивается и пациенты переходят на коньяк или самогон, превращаясь в настоящих пьяниц, нуждающихся в профессиональной помощи.