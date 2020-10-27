Попова рассказала, когда можно будет перестать носить маски

https://static.news.ru/photo/61c5466e-1838-11eb-aefc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как люди будут обеспечены защитой от коронавируса, необходимость носить маски отпадёт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во время форума «Здоровое общество» ей задали вопрос, приведёт ли пандемия коронавируса к тому, что маски теперь придётся носить всегда.

Я думаю, что нет. Мы найдём способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках, — цитирует Попову «Интерфакс».

Она подчеркнула, что у россиян уже появилась привычка к средствам индивидуальной защиты. Глава Роспотребнадзора напомнила о «страшной зиме 2016 года», когда была эпидемия гриппа и 40% граждан стали в общественных местах ходить в масках.

Хочу сказать, что мы носим маски и моем руки каждый год, начиная с 2017 года, в общем-то, вовлекли в эту орбиту население Российской Федерации, — отметила Попова.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор предписал носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей считается пространство, где могут находиться одновременно более 50 человек. Также ведомство рекомендовало запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00. Решения об этом будут принимать регионы.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. По выздоровлении были выписаны 12 884 пациента с ранее диагностированным COVID-19.