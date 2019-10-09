https://static.news.ru/photo/d1cacf40-ea96-11e9-b9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Учёные выявили необычное свойство томатов. Согласно новым исследованиям, содержащийся в них ликопин может помочь в лечении мужского бесплодия.

Учёные провели эксперимент, в рамках которого часть мужчин на протяжении 12 недель принимала это вещество в качестве добавок. По истечении 3-х месячного срока исследователи пришли к выводу, что ликопин повышает размеры сперматозоидов и делает их более активными. Это открытие может существенно помочь при ослаблении репродуктивных функций, при этом, по словам учёных, вещество плохо усваивается из пищи, поэтому его лучше принимать в форме синтетических препаратов, передает « Профиль ».

Ранее специалисты из Миланского университета выяснили, что печень может оказывать влияние на репродуктивную систему. Исследование показало, что плохое состояние этого органа из-за неправильного питания напрямую влияет на возможность зачатия ребёнка, писал News.ru.