Пролежни и дешёвая лапша: что ждёт пациентов в российских больницах

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. По оценкам ведущих мировых специалистов, при оказании стационарной помощи вред могут нанести каждому десятому пациенту. Это происходит из-за низкого качества услуг, отсутствия лекарств или нехватки персонала. В России попавшему в больницу человеку также грозит множество неприятностей: от сквозняков и плохого питания до пролежней, которые могут привести к смерти. NEWS.ru выяснил у экспертов, в чём заключается главная опасность российских больниц.

Примерно у половины пациентов стационаров может ухудшиться состояние здоровья только из-за отсутствия комфортных условий в медицинском учреждении, рассказал NEWS.ru глава Общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов.

При лечении в больнице пациенту нужно лежать в удобном положении на полноценной кровати, в палате должны быть хорошая вентиляция, отсутствие сквозняков и адекватное количество коек, говорит Власов. Выполнить эти условия, по его мнению, часто мешают недостаток персонала и заполненность клиник.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Любая больница должна обеспечить стационарного пациента качественным питанием, обращает внимание Власов. На практике же это большая редкость.

Недавно пришла информация, что в одном из дальневосточных регионов пациентов кормят на 40 рублей в сутки. Никакого нормального питания за эти деньги обеспечить нельзя. Ещё данные — в одном из учреждений Центральной России на обед людям давали лапшу быстрого приготовления. Ян Власов глава Общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения глава Общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

Нарушенная коммуникация между врачом и пациентом — ещё одна беда российского здравоохранения, убеждён Власов. Во многом исход лечения зависит от настроя самого больного. Важно, чтобы врачи и медсёстры умели подбодрить и утешить человека. Но на практике выходит по-другому — в российских больницах распространено хамство и равнодушие.

Часто проблемы больных остаются неуслышанными. Действующие при Росздравнадзоре советы по защите прав пациентов должны отслеживать недостатки в системе здравоохранения, но на практике этим организациям вставляют палки в колёса представители региональных медицинских властей, добавил Ян Власов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главные враги российских пациентов не сквозняки и плохая еда, а больничные инфекции и плохой уход, отметил в беседе с NEWS.ru председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв. Стандарты лечения часто есть только на бумаге.

Источником заражения многими инфекциями являются именно медицинские организации. Человек поступает в больницу с одним заболеванием, а в довесок приобретает ещё и другое. Часто инфекции полностью нивелируют применение высоких технологий в медицине. Павел Воробьев председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор

Вместе с тем серьёзную опасность для тяжёлых пациентов в России представляют пролежни — некроз мягких тканей в результате постоянного давления. Согласно существующим стандартам, медперсонал обязан принимать меры, чтобы не возникал патологический процесс. Так, медсестра должна ухаживать за лежачим пациентом круглые сутки — крутить больного определённым образом, протирать кожу, мыть его и перестилать бельё. На практике же в большинстве медицинских учреждений профилактику пролежней не проводят, сообщил Воробьёв. Это опасное состояние может существенно снизить качество жизни пациента и даже привести к его гибели.

Однако, по словам главного врача Волгоградской областной клинической больницы № 2 Андрея Пулина, обстановка, качество санузлов и тон разговора медсестёр имеют вторичное значение. Во главе угла — качественная помощь, а не комфорт. Особенно в условиях нехватки финансирования.