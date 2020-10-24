Онколог назвал увеличивающие риск развития рака продукты

https://static.news.ru/photo/316e4256-17b4-11eb-97cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление сахара и красного мяса может увеличить риск развития рака. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов.

Сахар способствует появлению ожирения, гипертонической болезни, а также диабету второго типа, на фоне которого может появиться рак.

Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее, — заявил Титов в эфире телеканала «Звезда».

Сахарный диабет может повлиять на поджелудочную железу, клетки которой могут перестать вырабатывать инсулин. Кроме того, глюкоза является хорошим «питанием» для развития злокачественных опухолей.

Красное мясо, приготовленное в жаренном виде, содержит большое количество канцерогенов. Онколог порекомендовал не употреблять в пищу переработанного или приготовленного на углях мяса.

Как писал NEWS.ru, частое употребление колбас может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, к примеру, вызывать заболевания желудка и кишечника, а также привести к развитию рака. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.

Ранее онколог назвал пять самых распространённых видов рака: кожи, лёгких, груди, предстательной железы и колоректальный рак.