Медик предупредила о развитии онкологии из-за увлечения колбасой

https://static.news.ru/photo/73037084-1600-11eb-9acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частое употребление колбас может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, заявила врач-гастроэнтеролог Инна Мазько. По её мнению, дети и люди, страдающие от недугов желудка и кишечника, должны полностью исключить данный продукт из рациона.

Мяса в колбасе в лучшем случае до 40%. Причём часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т. д. Остальное — соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители, — рассказала эксперт в беседе с KP.RU.

По словам медика, розовый цвет колбасе придают нитриты, вызывающие рак. Кроме того, в состав добавляют фосфаты, а они нарушают усвоение кальция и провоцируют остеопороз и рахит. Мазько советует внимательно изучать ингредиенты, а при возможности самостоятельно готовить готовить колбасу дома из натуральных продуктов.

Накануне китайские специалисты развенчали наиболее популярные мифы о молоке. Оказалось, что употребление этого продукта на голодный желудок, вопреки сложившемуся мнению, не наносит вреда организму. Более того, сывороточный белок предотвращает воспаление слизистой оболочки и обладает антибактериальным эффектом.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что употребление кисломолочных продуктов способствует укреплению иммунитета и помогает организму в борьбе с бактериями и вирусами, в том числе и с COVID-19. Она отметила, что кисломолочные продукты положительно сказываются не только на иммунитете, но и на ночном сне. Так, врач рекомендует пить кефир за полчаса до отхода ко сну, так как он позволяет успокоить нервы, писал NEWS.ru.