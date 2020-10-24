Онколог назвал пять самых распространённых видов рака

https://static.news.ru/photo/409f4f60-179e-11eb-a62b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возникновение определённого вида рака зависит от гендерной принадлежности, образа жизни и биологии самой опухоли, заявил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин. Специалист назвал пять самых распространённых на сегодняшний день видов онкологии.
Чаще всего люди болеют раком кожи и меланомой. Это связано с повышенной инсоляцией из-за чрезмерной любви к солнцу. На втором месте рак лёгких. Он возникает из-за курения или вследствие работы на вредном производстве, например на нефтяной фабрике, отметил онколог.
Самым частым онкологическим заболеванием среди женщин является рак груди. Сегодняшнее развитие медицины позволяет качественно удалить опухоль, а также сохранить эстетический вид груди.
В настоящий момент данное заболевание может требовать иного лечения кроме хирургического лечения, химиотерапии и лучевого подхода. В XXI веке очень хорошо развита реконструктивно-пластическая хирургия, когда рак молочной железы может пройти для пациентки бесследно — при постановке имплантов, — заявил Мяснянкин журналистам Пятого канала.
У мужчин часто диагностируется рак предстательной железы.
Рак предстательной железы: более 70% этого вида онкологии гормонозависимы. Это говорит о том, что подход в лечении может быть не только хирургический, но и гормонозаместительный, когда будет требоваться только поддержка специальными препаратами, — напомнил специалист.
Среди онкологических заболеваний нередко встречается колоректальный рак, который хорошо подвергается излечению, отметил Мяснянкин.
Медик призвал людей своевременно посещать врачей-онкологов для проведения обследований.
Как писал NEWS.ru, небрежное отношение пациентов к зубному протезу может привести к развитию рака языка. Челюстно-лицевой хирург Игорь Малиновский подчеркнул, что любая хроническая травма может быть пусковым механизмом для развития онкологии на слизистой полости рта.