Онколог назвал пять самых распространённых видов рака

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Снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса является нормальным явлением. Их повторный синтез будет обеспечен сформированным клеточным иммунитетом в ответ на вирус. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, через 2-3 месяца синтез антител выключается и их количество может опуститься до нулевого уровня. Такой показатель не свидетельствует о том, что организм перестал быть защищённым от коронавируса....