Онколог назвал симптомы рака лёгкого

Основные симптомы рака лёгкого — это кашель, одышка и осиплость голоса, рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов. Для исключения диагноза он посоветовал делать КТ лёгких тем, кто болел коронавирусом. Люди старше 55 лет должны, по его словам, проходить эту процедуру каждый год независимо от симптомов.

Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака лёгкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьёзно запущено. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19, — сообщил Давыдов.

Он добавил, что от рака лёгкого ежегодно погибает более 1,5 млн человек, при этом в 90% случаев он проявляется уже на поздних стадиях. Давыдов назвал среди основных вызывающих заболевание факторов курение, взаимодействие с асбестом, бериллием, ураном или радоном, хронические заболевания лёгких и генетику. Важно, есть ли злокачественные новообразования в лёгких, бронхах и трахее у родственников.

Ранее замглавы российского Минздрава Олег Салагай сообщил, что риск развития рака лёгкого и полости рта уменьшается ровно наполовину через пять лет после того, как человек отказывается от курения. Он подчеркнул, что через год жизни без никотина на 50% снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.