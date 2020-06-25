Онколог назвал самый канцерогенный продукт, который есть на каждой кухне

https://static.news.ru/photo/7c3efde0-b777-11ea-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global Look Press

Снизить риск появления или развития злокачественных новообразований можно, отказавшись от употребления некоторых распространённых, но содержащих много вредных веществ продуктов, рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасёв.

Доктор, в частности, поведал, что в его семье не принято использовать рафинированное подсолнечное масло и на то есть веские причины. Во-первых, этот продукт получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), от которых невозможно досконально очистить, сообщил Карасёв своим подписчикам в Instagram.

Во-вторых, под действием высоких температур (при жарке на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нём образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними поступают в организм. Ежедневно! — подчеркнул онколог.

Также трансжиры, которые в подсолнечном масле содержатся в больших количествах, имеют способность накапливаться в организме, что со временем может стать причиной развития не только злокачественных опухолей, но и многих других заболеваний, подытожил Карасёв.

Врач посоветовал заменить доступное подсолнечное масло более дорогим, но более полезным оливковым. В нём содержится большое количество антиоксидантов (актеозиды, гидрокситирозол, тирозол, фенилпропионовые кислоты). Наукой доказано, что эти вещества напрямую препятствуют развитию рака на ранних стадиях. А антиоксиданты секоиридоиды и лиганы могут замедлить развитие онкологических заболеваний.

Выкидываем подсолнечное масло и заменяем на оливковое! — призвал доктор.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи предупреждают: чрезмерное пребывание под ультрафиолетовым излучением повышает риск развития меланомы. При этом женщины в России сталкиваются с ней чаще мужчин. ⠀