Здоровье

Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка

12:50, 24 июня 2020 4 049
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-онколог и хирург Иван Карасёв назвал основной признак перстневидноклеточного рака желудка. Им является слизеобразование.

Это вид рака в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения органа, когда вероятность излечения крайне мала. Эта злокачественная опухоль быстро образует метастазы. При этом она чаще метастазирует не в лимфатические узлы, а в клетчатку вокруг желудка, у женщин может давать метастазы в яичники.

Опухоль характеризуется тем, что её клетки активно вырабатывают слизь, которая скапливается и оттесняет клеточное ядро к краю.

Поскольку слизистая не повреждается и нет характерных изменений, рак весьма затруднительно обнаружить на ранних стадиях. И до тех пор, пока не появится язва либо опухоль не разрастётся до обширных размеров, не изменяется и самочувствие пациента, — отметил онколог.

Именно так и случилось с пациентом, обратившимся к Карасёву. 68-летнего мужчину около двух месяцев безуспешно лечили гастроэнтерологи от рецидивирующих язв, но не могли поставить правильный диагноз. Сейчас этого пациента прооперировали и выписали. Врач приводит видеозапись эндоскопии, на которой можно увидеть, что вид желудка больного почти не отклоняется от нормы.

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Ранее британские онкологи обнаружили самый ранний симптом злокачественного новообразования в поджелудочной железе. Это болевые ощущения в спине или в области живота. Около 70% пациентов, которым впоследствии поставили такой диагноз, сначала пришли к врачу из-за таких симптомов, писал NEWS.ru.

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