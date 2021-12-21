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Онищенко раскритиковал Минздрав из-за приказа о вакцинации от СOVID-19

Онищенко: Минздрав не объяснил включение вакцины от СOVID-19 в календарь прививок
17:20, 21 декабря 2021
Онищенко раскритиковал Минздрав из-за приказа о вакцинации от СOVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru подверг критике Министерство здравоохранения, которое «ничего не объясняет людям» после включения вакцины от коронавирусной инфекции в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

Они приказ издали, им понятно, а людям никто ничего не объясняет. Надо объяснять людям, — возмутился Онищенко.

Он напомнил, что существует национальный календарь обязательных прививок, который обеспечивается за счёт федерального бюджета. Также есть календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, добавил медик.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в который включена вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет можно лишь добровольно, по письменному заявлению одного из родителей или его законных представителей.

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