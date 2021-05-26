«Ну, и сидите дома»: Мясников об обязательных прививках и COVID-паспортах

https://static.news.ru/photo/72d61f2e-1ddc-11eb-9f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: eparhia-kaluga.ru

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram высказался о том, что все переживания о том, насколько наличие ограничений для непривитых от COVID и де-факто сегрегации по иммунному принципу с введением иммунных паспортов справедливо и законно — уже не имеет смысла.

Это уже реальность в Мире. В Израиле, теперь Европе и США. И мы интегрированы в это общество, какие бы занавесы не возводились вокруг нас. И мы хотим путешествовать, жить нормальной доковидной жизнью, — написал он.

По мнению врача, несправедливыми были бы ограничения, если бы у кого-то не было возможности поставить прививку и их передвижения бы ограничивали. Тогда это было бы неэтично. Но сейчас в развитых странах, в том числе в России, такая возможность есть у всех.

Другое дело, что те россияне, которые могут, но не хотят прививаться, просто останутся дома. Мясников уверен, что «каждому по вере его, сиди в маске в квартире круглосуточно», написал он.

Ранее Мясников призвал россиян соблюдать простые правила, чтобы избежать инсульта. Медик напомнил, что причиной сосудистых заболеваний становится неправильный образ жизни: люди с юности курят, выпивают, неправильно питаются и не следят за здоровьем.