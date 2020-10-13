НИИ Гамалеи: похолодание будет способствовать распространению COVID-19

https://static.news.ru/photo/f29b2d5e-0d37-11eb-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следующая неделя, на которую синоптики прогнозируют понижение температуры, станет благоприятной для распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава разработавшего вакцину центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил учёный, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» также не помогают укреплять иммунитет.

Будущая неделя чрезвычайно приятная [для коронавируса] и чрезвычайно неприятная людей. Мокрые ноги, простуда, холодный ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот, — сказал Гинцбург РИА Новости.

При этом в штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации умерли 244 человека с коронавирусом. Такие данные привёл оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, а заразились 1 326 178. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра тоже является рекордом по суточному приросту. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.

Как писал NEWS.ru, при этом в ВОЗ отмечают, что «виды и формы коронавируса показывают, что никакой второй волны пандемии нет». Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан.