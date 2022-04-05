Невролог рассказал о связи деменции и чувства юмора

Возрастная деменция может настигнуть человека в среднем возрасте, особенно если у него есть генетическая предрасположенность, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-невролог Александр Комаров. По его словам, в этом случае примерно в 45–60 лет появляется забывчивость и эмоциональная неряшливость, а именно плоские шутки, непонимание юмора и неуместный смех.

Такие признаки вроде кажутся просто присущими человеку, но если откатиться назад, мы видим, что человек раньше понимал, когда был помоложе, так не шутил, и вот эта составляющая высокого интеллектуального общения по возможности, размышления спускаются на примитивный уровень: поесть, поспать, то есть уменьшается интеллектуальная составляющая человеческого восприятия. Вроде всё нормально, но ближе к животным. Это показатель раннего развития деменции, — объяснил Комаров.

Он добавил, что у некоторой категории пациентов старше 45 лет появляются очаговые симптомы, которые сигнализируют о проблемах с головным мозгом. Например, признаки апраксии, когда появляется заплетание языка, или агнозия. При этом недуге речь идёт о нарушении узнавания и человек не может сказать, какой предмет видит. Нарушения ориентации в пространстве также означают проблемы с головным мозгом.

Это признаки очаговых поражений, которые могут предшествовать развитию клинической картины деменции. Но когда появляются очаговые симптомы и первые клинические признаки деменции, то мы предполагаем о том, что из 85–90% работающих клеток погибло больше 75%. То есть эти симптомы появляются на моменте, когда уже осталось работающими 35% нейронов, которые отвечают за высшие психические функции. И, конечно, на этом фоне что-то восстановить, реабилитировать в рамках реабилитации и когнитивной терапии невозможно, — сказал невролог.

Ранее Комаров назвал влияющие на деменцию в молодом возрасте факторы. По его словам, это заболевание может быть вызвано из-за токсического, травматического или контузионного воздействия на головной мозг.