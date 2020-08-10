Нейропсихолог назвала продукты для повышения настроения

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Улучшить настроение можно с помощью еды. Причём речь идёт не об эстетическом удовольствии. Некоторые продукты повышают настрой, воздействуя на мозг, сообщила нейропсихолог Ирина Хвингия.

Считается, что эффективно поднимают дух шоколад и бананы, но есть и другие продукты с такими же свойствами, отметила она. Это жирные сорта рыбы, которые способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счёт содержащегося в них йода. Также полезна морская капуста, богатая витаминами, которые отвечают за работу надпочечников. Те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, создающих тонус и поддерживающих работоспособность.

Ещё можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки, — рассказала Хвингия на радио Sputnik.

При этом, уточнила она, следует осторожнее употреблять продукты, которые портят. К таковым можно отнести энергетические напитки. По словам нейропсихолога, злоупотреблять кофеином и таурином вредно. Одна банка напитка эквивалентна примерно десяти чашкам кофе, что для мозга полезным никак не назовёшь.

В результате чрезмерного употребления энергетиков сначала идёт подъём, однако через некоторое время состояние становится хуже, чем было изначально, пояснила Хвингия.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака напомнила, что при тревожности и депрессии может помочь правильное питание. По словам специалиста, одной из самых здоровых диет при таком состоянии будет средиземноморская, которая является одной из самых сбалансированных.