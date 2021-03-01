Названы способы избежать морщин в области декольте

https://static.news.ru/photo/3480de7e-7aa9-11eb-b185-96000091f725_660.jpg Фото: Knut Schulz/http://imagebroker.com/Global Look Press

Экс-редактор отдела красоты английской версии журнала Cosmopolitan Инг Ван Лотринген назвала способы избежать появления морщин в зоне декольте. Она отметила, что такие визуальные дефекты возникают из-за неправильного положения тела во время сна.

По словам эксперта, чаще всего женщины спят на боку, что заставляет кожу деформироваться. Она отметила, что лучше всего спать на спине и приобрести для этого специальную подушку, которая запоминает форму и делает сон наиболее комфортным даже в таком положении.

Помимо этого, ван Лотринген отметила эффективность инъекций коллагена в борьбе с морщинами. Она уточнила, что уколы небольшими иглами заставляют клетки активнее делиться и позволяют регенерирующим сывороткам проникать в глубокие слои эпидермиса. Таким образом, кожа дольше остаётся увлажнённой и быстрее восстанавливается.

Бывший редактор отдела красоты также советует проводить пятинедельный домашний курс пилинга. Процедуру стоит делать один раз в семь дней. Это не только сделает кожу более гладкой, но и уберёт излишнюю пигментацию, передаёт Daily Mail.

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